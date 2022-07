ValeMado, firma Alex Mazzocca

VALENZA - Obiettivi molto alti per la ValenzanaMado, che continua ad aggiungere elementi per fare il salto in avanti e conquistare l'Eccellenza.

Il ds Fabrizio Scalzi ha chiuso un'altra operazione di assoluto rilievo: per la difesa arriva Alex Mazzocca, elemento molto duttile, che Luca Pellegrini, il tecnico dei rossoblù, conosce molto bene per averlo allenato già all'Hsl Derthona in D. Nell'ultima stagione Mazzocca ha giocano in Eccellenza lombarda, al Varzi.

ValenzanaMado, i primi colpi A disposizione di mister Pellegrini Luca Marelli e Antonio Rosti

Il mercato in entrata continua: ore decisive per ingaggiare un attaccante da doppia cifra. "Siamo ai dettagli" conferma il patron, Flavio Tonetto.

Nello staff la conferma di Dario Pellicani con dirigente responsabile e accompagnatore della prima squadra.