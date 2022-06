For.Al Valenza: «Una grande soddisfazione ospitare il nuovo corso Its»

VALENZA - Sarà diviso tra i laboratori del For.Al e gli spazi di via Carducci il nuovo corso professionalizzante Its Gem ‘Tecnico Superiore di Processo e Prodotto del settore Orafo’. Verrà attivato a ottobre di quest’anno per la prima volta a Valenza. Si tratta di un percorso biennale post diploma dedicato ad un massimo di 25 studenti l’anno.

A una settimana dalla firma del protocollo d’intesa che ne ha permesso l’attivazione, l’istituto cittadino ha commentato così la novità: «Sarà motivo di grande soddisfazione per la nostra agenzia formativa - hanno dichiarato il presidente di For.Al Alessandro Traverso, che ha siglato il protocollo, e il direttore generale Veronica Porro - contribuire ancora una volta ad una formazione ottimale non solo dei maestri orafi del futuro, ma anche, in questo caso, di figure altamente specializzate che conseguiranno al termine del loro percorso il diploma di Tecnico Superiore di Processo e Prodotto del Settore Orafo».