Il video emozionale per incentivare il turismo a Valenza

VALENZA - È stato presentato questa mattina al Centro Comunale di Cultura il video emozionale 'Destinazione Valenza' che, diffuso sui social e sul portale di Palazzo Pellizzari, si propone di promuovere ulteriormente la città non solo come capitale del distretto dell'eccellenza orafa ma anche per le sue bellezze paesaggistiche, tra fiume e colline, la sua prelibata cucina e pasticceria tipica. In due minuti il meglio che Valenza può offrire ai potenziali turisti in vacanza in Monferrato.

Lo commenta l'assessore al turismo Alessia Zaio.