Sem Cup, quinta tappa a Valenza per la manifestazione golfistica

VALENZA — Quinta tappa a Valenza per l’edizione 2022 della Sem Cup, la manifestazione golfistica organizzata da Marco Semino per raccogliere fondi a favore di alcuni istituti di beneficenza del territorio.

Al Golf Club di Valenza Jacopo e Filippo Morelli si sono aggiudicati il primo posto lordo, mentre il primo posto netto è andato ad Alberto Macagno e Stefano Repetto. Secondo netto per Patrizia Alessandria e Luisa Zanchetta; terzo posto per Virginia Viola ed Ettore Cabiati.

Prima coppia mista quella di Roberto Malvezzi e Giusy Oberti. Francesca Ceriana e Carlotta Prevedoni si aggiudicano il primo posto ladies. Sandro Setta e Roberta Parodi vincono il quarto netto, mentre Giancarlo Cartasegna e Alberto Sacchi il quinto netto. La giornata ha fatto registrare anche un ottimo “hole in one” di Roberto Malvezzi, che ottiene il “nearest to the pin”.

Per la prossima tappa, la Sem Cup 2022 tornerà al Golf Club Colline del Gavi (Tassarolo), l’8 luglio.