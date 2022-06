A Valenza lo sguardo ‘fotografico’ di Enzo Giordano sul territorio

VALENZA - Sarà inaugurata questo venerdì, 1 luglio, presso Palazzo Valentino, Centro Comunale di Cultura a Valenza, la mostra fotografica di Enzo Giordano ‘Istanti in bianco e nero tra paesaggi e luoghi dell’abbandono’. Nelle sue fotografie si potranno ritrovare Valenza e i suoi dintorni, le colline del Monferrato, la Lomellina, la pianura vercellese con le sue grange e la montagna. Ma anche le immagini di casolari abbandonati, come la grangia di Pobietto, e di fabbriche dismesse, come il sentiero delle ciminiere di Ozzano Monferrato. Uno sguardo innovativo e del tutto ‘in bianco e nero’ che abbraccia l’intero territorio.

La mostra sarà visitabile fino al 5 agosto nei seguenti orari:

• lunedì, martedì e giovedì 9-12.30 e 15/18

• mercoledì dalle 9 alle 14

• venerdì e sabato dalle 9 alle 12