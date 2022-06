Chernobyl e Pryp'jat, il foto-racconto di Davide Novelli a Rivarone

RIVARONE - Sabato alle 21 presso il salone dei Ciliegi a Rivarone Davide Novelli racconterà tramite le sue fotografie il viaggio ‘Chernobyl e Pryp'jat’. Ingresso libero. Informazioni e prenotazioni 346 3109704.

Novelli, 32enne fotografo amatoriale membro dell'Associazione Fotografica Alessandrina, così presenta l'evento: «Nel 2019 ebbi l’occasione di effettuare un viaggio in un luogo molto particolare: la centrale nucleare di Chernobyl. Divenuta tristemente famosa per il disastro nucleare peggiore della storia è sempre stata un luogo che mi ha affascinato, sia per il lato fotografico ed anche e soprattutto per quello storico ed umano. In questa serata, vi racconterò tramite le mie fotografie, impressioni e ricordi di un viaggio che porterò sempre nel cuore».