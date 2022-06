Rossella Brescia testimonial della maison valenzana Il Diamante

VALENZA - La maison di alta gioielleria Il Diamante e Rossella Brescia hanno siglato una partnership. Il fondatore Maurizio Martone spiega il perché: «Rossella passa con disinvoltura dal teatro alla radio, dalla danza alla televisione ed ogni volta lo fa con competenza e serietà. Proprio come noi ama il suo lavoro e cerca la perfezione». Roberta Bardon, Ceo dell’azienda valenzana, sottolinea: «Stile, eleganza, etica e professionalità sono qualità che ci accomunano. È stato quindi naturale per noi immaginarla come testimonial».

Fondato a Valenza nel 1995, grazie alla sua expertise Il Diamante è da anni partner produttivo dei più prestigiosi marchi del settore in Italia e all’estero e da due anni firma linee proprie che lo hanno fatto conoscere sia nell’ambito delle fiere nazionali ed estere sia ad una clientela finale che cerca gioielli unici e inimitabili. «Il Diamante ha un twist contemporaneo e, proprio come me, è versatile. Per questo anche i gioielli con un design più ricercato sono perfetti in qualsiasi occasione» sottolinea Rossella Brescia che è stata conquistata dallo stile esclusivo e raffinato del brand. La maison unisce infatti know-how, maestria, precisione e creatività, come dimostrano le 20 linee che includono anche due brevetti esclusivi: il 4D e la personalizzazione.

La proprietà crede nei giovani e nella ricerca, non a caso Maurizio Martone è stato il primo insegnante in Italia di microincassatura, e punta sulla formazione costante del personale. La sede, in fase di ampliamento, sta investendo importanti risorse per diventare un’azienda a basso impatto ambientale ed entro fine anno si comporrà sia di uno stabilimento che affiancherà l’artigianalità alla tecnologia più innovativa sia di un moderno showroom per accogliere la clientela italiana e internazionale. La Maison inoltre vanta la certificazione Responsible Jewellery Council, la più importante del settore orafo, per cui nel rispetto dei diritti umani e ambientali seleziona catene di approvvigionamento e filiere di produzione regolamentate. A proposito di questi temi Rossella Brescia ricorda: «Completamente made in Italy, Il Diamante sa unire estetica ed etica. L’aspetto etico per me è un valore imprescindibile che fa la differenza. Nell’alta gioielleria come nella vita».