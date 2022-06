Uno Scatto per l'Ambiente: menzione per Stefano Tacconi, allievo For.Al

VALENZA - Si festeggia l’ennesimo successo nella sede 'Vincenzo Melchiorre' del For.Al di Valenza. Stefano Tacconi, allievo del primo anno del corso Operatore alle lavorazioni dell’oro dei metalli preziosi, ha infatti ricevuto nei giorni scorsi una menzione speciale nell’ambito del concorso fotografico “Uno scatto per l’ambiente”.

Il concorso è stato organizzato dal Distretto Lions 108 Ia2 in collaborazione con il comitato New Voices, con l’obiettivo di far riscoprire a grandi e piccoli la magia della natura nelle città e campagne e contribuire alla diffusione della sensibilità per la salvaguardia dell’ambiente.

Il concorso era aperto agli studenti delle scuole primarie e secondarie e agli appassionati di fotografia di tutte le età: il regolamento prevedeva che il club Lions di riferimento selezionasse una rosa di tre fotografie per ciascuna delle tre categorie di partecipanti: alunni delle scuole primarie, alunni delle scuole secondarie, amatori di ogni età.

La commissione selezionatrice ha visionato le fotografie pervenute selezionando le vincitrici per ciascuna categoria di partecipanti in base all’attinenza al tema del concorso, la creatività, l’originalità e la capacità tecnica.

«I nostri ragazzi – commentano soddisfatti Alessandro Traverso e Veronica Porro, presidente e direttore generale di For.Al – ci regalano sempre delle grandi soddisfazioni e anche questa volta, grazie all’allievo di Valenza, For.Al può aggiungere un altro successo in bacheca».