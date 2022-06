Il ciclismo piange Danilo Massocchi

PECETTO - Il mondo del ciclismo piange Danilo Massocchi.

Direttore di corsa, dirigente di società, con incarichi anche nel comitato provinciale della Federazione, Massocchi è stato, prima di tutto, un grande appassionato delle due ruote, impegnato con ruoli diversi, ma sempre con la sua competenza, professionalità, amore per questo sport. Che ha trasmesso ai figli, Francesco e Michela, prima corridori nell'Anpi Sport Valenza, di cui è stato presidente, e poi come direttore sportivo il primo, con una lunga militanza nel ProgettoCiclismo, attuale Overall Tre Colli, giudice di gara la seconda, che oggi vive e lavora all'ospedale di Cremona.

Classe 1952, Massocchi, che viveva a Pecetto, era malato da tempo, ma fino a quando le condizioni di salute glielo hanno permesso, si è sempre messo a disposizione, nelle gare in provincia e in regione. Si è spento nelle prime ore di oggi, all'Hospice 'Il Gelso' di Alessandria. Molti i messaggi di cordoglio, della Ciclistica Valenza, di Massimo Subbrero a nome di Overall, di corridori, tecnici e dirigenti, anche di altri sport, come Dario Cassini, di chi è stato al suo fianco per molti anni. "Tutti nel ciclismo ti devono qualcosa - il ricordo di Gian Paolo Cioccolo - Grazie Danilo, che la terra ti sia lieve".

Alla moglie e ai figli le condoglianze della redazione de Il Piccolo.