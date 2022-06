Domenica alla Fulvius protagonisti gli under 15

Gli under 15 in campo, per chiudere una stagione che è stata ricca di soddisfazioni. Domenica la Fulvius organizza un torneo giovanile, ultimo atto di un percorso caratterizzato da tanti spunti importanti e capace di coinvolgere anche Scuola Calcio e Attività in Base.

Appuntamento dal mattino al campo di Strada Fontanile, ci saranno ovviamente i padroni di casa della Fulvius, ma anche ospiti d'onore quali Alessandria, Casale, Pro Vercelli e pure lo Sparta Novara. Tutte le varie formazioni si sfideranno tra loro, in palio tre punti per la vittoria e uno per il pareggio, senza calci di rigore, con classifica 'all'italiana'. Dopo la pausa pranzo, i 'lavori' riprenderanno al pomeriggio, con le ultime gare e le premiazioni - intorno alle 17 - alle quali parteciperà anche il presidente onorario della Fulvius, Dario Cassini.

"Sarà una giornata speciale - ammette il dirigente orafo Edoardo Ranzato - occasione giusta per concludere in bellezza la stagione dei tornei, con numeri importanti e tanta partecipazione al di là dei contenuti tecnici. La presenza di realtà professionistiche rappresenta sicuramente motivo d'orgoglio, dobbiamo rivolgere un sentito ringraziamento a tutti i vari sponsor che hanno permesso di realizzare un programma così corposo".

Fulvius sempre più riferimento anche a livello giovanile, dunque, e in questo senso appare molto importante l'ingresso in società di una figura del calibro di Gianfranco Salvaggio, che si occuperà direttamente del vivaio.