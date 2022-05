Dalle aziende valenzane i nuovi mezzi per Avis e Croce Rossa

VALENZA - Nello scorso fine settimana è stata effettuata in piazza Duomo, davanti al Centro Comunale di Cultura, la consegna dei due mezzi attrezzati per il trasporto di persone diversamente abili, anziane o svantaggiate, rispettivamente ad Avis e Croce Rossa di Valenza.

Il tutto è stato reso possibile grazie all’adesione delle imprese valenzane alla raccolta di Pmg Italia, società benefit per la mobilità sostenibile che li ha poi dati in comodato al Comune di Valenza che ne ha stabilito la destinazione. «Ancora una volta le imprese valenzane hanno dimostrato la loro sensibilità - dice l’Assessore ai Servizi Sociali e Volontariato, Rossella Gatti, che ha provveduto alla consegna - e questi mezzi serviranno quotidianamente a due sodalizi che operano tutti i giorni nel tessuto cittadino, facendo la loro parte per salvare vite e aiutare il prossimo concretamente».