A Valenza ‘Movie Tellers’, la rassegna dedicata al cinema piemontese

VALENZA - La scorsa settimana sono finiti gli appuntamenti del mercoledì al Cinema Sociale, ma le proiezioni valenzane a teatro non si fermano. Farà infatti uno stop anche a Valenza il tour della rassegna ‘Anteprima Movie Tellers - Narrazioni cinematografiche’ dell’associazione Piemonte Movie. L’appuntamento è per domani, mercoledì 18 maggio alle 20.30 presso il Cinema Sociale valenzano. Verrà proiettato il documentario ‘Moka Noir. A Omegna non si beve più caffè’ con cui il regista Erik Bernasconi e lo sceneggiatore Matteo Severgnini indagano sul declino e la fine del florido distretto industriale nato nel secolo scorso intorno alla cittadina piemontese di Omegna, sul lago d’Orta. Di seguito il trailer del film.

Il tour dallo scorso martedì 3 maggio - e fino a domenica 22 - ha toccato numerose città di tutte le province del Piemonte, portando sul grande schermo quattro documentari e diciannove cortometraggi frutto della recente produzione regionale. La rassegna anticipa così la 4ª edizione dell’omonima manifestazione ‘Movie Tellers’ di circuitazione regionale prevista per ottobre 2022. Sarà questa anche un’occasione per promuovere il progetto Cine (Cinema communities for Innovation, Networks and Environment) che ha l’obiettivo di supportare la socialità e l’interesse di cittadine e cittadini nella tutela dell’ambiente, sostenendo allo stesso tempo le sale cinematografiche come luogo di cultura e di aggregazione per le comunità locali.

L’ingresso è a 6 euro a persona. Per prenotazioni contattare l’email biglietteria@valenzateatro.it o il numero 0131.920154.