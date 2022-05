Promosso il Bunpat numero 41. A giugno arriva il Festival della Pizza

VALENZA - È positivo il bilancio fornito da Laura Barbi, da pochi mesi presidente dell’associazione l’Oro dal Po al Monferrato, della 41esima edizione della Fera dal Bunpat di domenica in centro a Valenza (nonostante il grande caldo e il vento che ha messo a dura prova la resistenza dei gazebo al pomeriggio): «La maggior parte dei negozianti è soddisfatta, così come gli hobbisti e i valenzani; si è confermata la tradizione che vede il mattino come il momento ideale per gli affari». Ora l’associazione di commercianti prepara la prossima iniziativa, prevista per il fine settimana dell’11 giugno: il Festival della Pizza con forni e pizzaioli da tutt’Italia.