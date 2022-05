Aido: una rosa per informare, sensibilizzare e per le mamme

VALENZA - Sabato scorso, il gruppo Comunale Aido di Valenza ha tenuto un banchetto informativo per promuovere l'associazione omaggiando la popolazione con le rose «simbolo del corrente mese e di una tradizione che ritorna a distanza di due anni a questa parte».

Spiega il presidente Alessandro Deangelis: «La Rosa è il fiore che meglio rappresenta Aido e il suo colore l'adesione alla donazione che si esprime con il sì, oggetto di tante nostre campagne promozionali. Purtroppo a causa dell'emergenza sanitaria non abbiamo più potuto riproporre questo appuntamento che, tuttavia, ora abbiamo inteso riprendere facendolo coincidere con la Festa della Mamma».

La mattinata è trascorsa con la presenza degli amministratori del territorio e di molte famiglie che «hanno risposto con generosità e interesse alle nostre istanze di solidarietà e al nostro impegno per la donazione di organi, tessuti e cellule; a loro il nostro corale ringraziamento».

All'evento in questione ha preso parte la volontaria Massimiliana Bigoni, eletta di recente vice presidente al posto di Luisa Lenti, che per motivi personali rassegnato le dimissioni dall'esecutivo, pur restando nel Consiglio Direttivo: «A Luisa la nostra gratitudine per la sua storia associativa e per il suo impegno che auspichiamo riprenda presto con la passione di sempre».