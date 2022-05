Damiani sbarca alla Rinascente di Roma

ROMA - Gli appassionati di gioielleria, artigianalità e lusso potranno scoprire le creazioni Damiani - il celebre brand di Valenza - anche alla Rinascente di Via del Tritone a Roma, in una location prestigiosa a pochi passi dalla Fontana di Trevi e da Piazza di Spagna.

Attraverso questa operazione strategica, il Gruppo Damiani mira da un lato ad aumentare la visibilità dei propri brand aprendo in luoghi prestigiosi e di grande traffico, e dall’altro a rafforzare la partnership con la storica catena italiana di department store. Dal 2020 il Gruppo è infatti category partner della Rinascente di Milano, la realtà più importante in Italia per la distribuzione di gioielli e orologi di alta gamma, mentre nel 2021 ha inaugurato i corner Salvini e Damiani nello store di Firenze. Nel 2022 è approdato alla Rinascente di Roma, con l’apertura a marzo del corner Salvini in Piazza Fiume, a cui si aggiunge questo nuovo spazio dedicato a Damiani.

Il Corner – costituito da tre isole espositive – occupa una posizione di rilievo accanto a grandi nomi del lusso. I cultori della gioielleria saranno accolti in un ambiente raffinato e accogliente da personale di vendita altamente qualificato, alla scoperta delle collezioni iconiche e dei pezzi unici della Maison. All’interno dei prestigiosi spazi del department store, gli appassionati potranno scoprire le preziose creazioni della Maison: dalla glamourous D.Icon, all’iconica Belle Epoque, senza dimenticare la moderna Margherita e la femminile Mimosa, ma anche i ricercatissimi solitari Minou e la collezione bridal.