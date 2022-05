«Contagi, la discesa ora è decisa. E gli ospedali...»

Ottime notizie, finalmente, per quanto riguarda il Piemonte e pure per Alessandria. I contagi, infatti, sono in costante calo e anche dagli ospedali arrivano eccellenti riscontri.

È quanto emerge dalle consuete valutazioni di Carluccio Bianchi, docente di Macroeconomia dell’Upo, secondo il quale «è iniziata una nuova, decisa, fase di discesa. In particolare, se analizziamo la classifica relativa all’incidenza dei nuovi casi ogni 100mila abitanti, l’Italia è a 604 ma scende del 16%, mentre Alessandria, a 506, mostra una riduzione addirittura del 24%».

A completare il quadro Piemonte e Lombardia, a loro volta in netto miglioramento. Per quanto riguarda i numeri assoluti, la nostra regione scende da 23389 a 20818 contagi settimanali, quindi 2571 e 2974 al giorno di media.

Arrivano buone notizie sul fronte del tasso di positività, che conferma i miglioramenti emersi già la scorsa settimana: la percentuale infatti continua a scendere e passa dal 12,4% all’11%.



«Promosso anche il sistema sanitario - aggiunge Bianchi - perché sono in calo sia i ricoveri in terapia intensiva che quelli ordinari. Per quanto riguarda i posti in rianimazione registriamo un nuovo minimo, in quanto si passa da 22 a 12, con indice di saturazione all’1,9% contro il precedente 3,5%. Sostanzialmente siamo ai livelli dello scorso agosto, quando il virus circolava poco».

Bene anche gli ospedalizzati, come detto, in discesa di 53 unità: erano 818, sono 765 e il tasso di occupazione passa dall’12% al 11,3%.

Stabili, invece, i decessi: erano 28 e restano 28. Infine Alessandria, dove i contagi scendono da 2722 a 2070, quindi 652 in meno e 296 al giorno. «Un risultato davvero notevole, al punto che nell'ambito di una discesa generale molto forte, la provincia evidenzia il calo più marcato. Speriamo di continuare così».