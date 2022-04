Venticinquesimo Minuto: la carica di Mantovani

Il difensore dell'Alessandria, Valerio Mantovani, è tra gli ospiti della nuova puntata di Venticinquesimo Minuto. Con lui faremo il punto della situazione in un momento decisivo per il torneo: i Grigi sono reduci infatti dal colpaccio di Cittadella, ma mettono già nel mirino la prossima rivale, la Reggina.

Spazio anche al basket, in compagnia di Stefano Comazzi della JB Monferrato, e al calcio dilettantistico. Risultati, analisi, presentazioni e l'intervista a Simone Baralis, portiere del Felizzano.