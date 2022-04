Elezione Rsu, sono tutti soddisfatti

ALESSANDRIA - Dopo le votazione per il rinnovo delle Rsu della Funzione pubblica, il commento dei sindacalisti. Che si dicono tutti soddisfatti....

Frecciate della Cisl

Alessandro Delfino, segretario della Cisl Fp delle province di Alessandria e Asti è soddisfatto perché "Asl Alessandria la Cisl è prima organizzazione sindacale con 547 preferenze e i 3 candidati più votati (i colleghi Moreno Maraffa, Antonio Palvino e Antonio Lace) e maggioranza relativa degli RSU (12). E' un risultato storico - aggiunge - che nessun altro può in questo momento intestarsi. Stessa cosa dicasi per Ministero dell'Interno, Ispettorato del Lavoro, Inps , tutti e tre di Alessandria dove il risultato è netto per la nostra Federazione. Nei Centri Zona è la CISL ad affermarsi a Casale Monferrato ed Acqui Terme in maniera inequivocabile. Se il tentativo di altri è di mascherare storiche debacle, per fortuna ci sono i numeri a venirci in aiuto"

La Cgil e il sapere

La Cgil, invece, si dice soddisfatta per i risultati ottenuti "nei Settori della Conoscenza", facendo riferimento a Scuola, Università, Ricerca. " La Flc Cgil - spiega la segretaria Serena Morando - ancora una volta dimostra di essere un grande sindacato, il sindacato scelto e votato da chi lavora in questi settori. Nella provincia di Alessandria la Flc Cgil è il primo sindacato nel Comparto Istruzione e Ricerca. Dalle scuole all' università del Piemonte Orientale, dal Conservatorio Vivaldi fino all' Ente di ricerca Crea, la Federazione dei Lavoratori della Conoscenza conquista un numero crescente di seggi e di voti. Anche nel settore scuola abbiamo registrato un aumento dei voti complessivo rispetto al nostro risultato nelle elezioni precedenti del 2018".

L'euforia Uil

Soddisfazione in casa Uil, come spiega Claudio Bonzani: "Per quanto riguarda la Uil, sono state elezioni straordinarie. Abbiamo aumentato voti e seggi in tutti i posti dove sono state presentate le nostre liste. Noi seguiamo Sanità ed Enti locali. E siamo riusciti a guadagnare 3 seggi all'Asl di Alessandria, passando da 8 a 11. E' vero che la Cisl ne ha 12, ma se guardiamo i dati effettivi ha perso un seggio rispetto al 2018. E la Cgil passa da 8 a 1. Nel Comuni, siamo il primo sindacato a Valenza con la maggioranza assoluta dei seggi; ad Alessandria di seggi ne abbiamo guadagnati due (la Cgil ne ha persi 3), a Tortona mantenuto i nostri seggi e siamo il sindacato di maggioranza relativa, a Novi abbiamo mantenuti i due seggi, quindi siamo strafelici".