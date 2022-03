Valenza: l'educazione ambientale a scuola con le lezioni degli esperti

VALENZA - Inizierà fra pochi giorni e si concluderà solo alla fine del prossimo anno scolastico il progetto di educazione ambientale promosso dal Comune di Valenza con, come destinatari, gli studenti dell’istituto superiore Cellini.

L’iniziativa è stata presentata oggi a Palazzo Pellizzari alla presenza dei tanti partner-relatori dei diversi incontri, alcuni dei quali verranno strutturati come visite guidate, altri ancora come lezioni frontali in classe: Amv Igiene Ambientale, Aral, Arpa, Asl, Carabinieri (Forestali, Cites e Noe), Consorzio di Bacino Alessandrino, Ente Parco del Po Piemontese, Polizia Locale e Provincia di Alessandria.

Nel corso dei mesi saranno sviluppate diverse tematiche con, come ‘stella cometa’ i 17 obiettivi delineati dall’Agenda 2030. A coordinare le tante esperienze, vere e proprie monografie su argomenti specifici, l’architetto Maria Elena Bronchi dell’ufficio ecologia e ambiente del Comune di Valenza. È stata lei a presentare nel dettaglio l’iniziativa che si propone, attraverso la conoscenza, di forgiare la coscienza e l’impegno civile presente e futuro delle nuove generazioni di valenzani.

L'articolo completo su Il Piccolo in edicola domani