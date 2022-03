Come esplorare la scienza? Giovedì a Valenza lo spiegherà Matteo Torre

VALENZA - Giovedì 31 marzo alle 18 nella sala conferenze del Centro Comunale di Cultura di Valenza si svolgerà l'incontro con l'autore Matteo Torre che presenterà il suo ultimo libro ‘Storia di dispute e di rivoluzioni scientifiche Vol. 1’. A moderare l’incontro saranno i professori Mario Degiovanni e Fabio Prevignano.

L'incontro è promosso dall'Assessorato ai Beni Culturali del Comune di Valenza nell'ambito delle iniziative di invito alla lettura a cura dalla Biblioteca Civica. Così l'assessore ai Beni Culturali Alessia Zaio presenta l’iniziativa: «Questo appuntamento vuole essere un modo per avvicinare alla lettura e coinvolgere soprattutto il pubblico dei giovani valenzani agli appuntamenti culturali promossi dalla biblioteca e dal Centro Comunale. Matteo Torre è legato a Valenza perché è stato docente presso l'istituto ‘Benvenuto Cellini’. Ci appassiona l'idea di poterlo ospitare con la presentazione di un libro nato da un’idea condivisa con i suoi alunni».

Il libro vuole essere un invito a diventare esploratore di quella scienza che, di per se stessa, è l’esploratrice prima del mondo attorno a noi: la fisica. Ogni capitolo, in maniera indipendente dagli altri, propone una riflessione sulla scienza e sulla natura, ce ne svela misteri e processi di avanzamento, ci illustra lo scontro di teorie antagoniste, di dubbi, di contrasti tra i suoi attori. Il libro ha l’intento (non troppo recondito) di condurre il lettore a esplorare la scienza.

Per avvicinarsi alla lettura di questo testo non è necessario possedere una formazione scientifica, basta essere animati da curiosità ed entusiasmo. Diversi sono i livelli di lettura: navigare tra essi è semplice e consentito a tutti. Ogni nuovo esploratore trova una propria rotta e costruisce una propria percezione della scienza e del suo mandato. In realtà questo libro non parla di cosa la scienza fa, ma di come la scienza è.