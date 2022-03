La Svizzera guarda a Valenza come meta turistica

VALENZA - Valenza registra ancora interesse da parte di operatori turistici e di giornalisti stranieri, in particolare per le sue produzioni. Nella mattinata di sabato il giornalista Christian Berzins del gruppo Chmedia (nonché direttore del Teatro dell’Opera di Zurigo) e l’operatrice turistica svizzera Maya Marsilio, specializzata nell’organizzare tour in Piemonte, hanno effettuato una breve visita alla città, accolti dal sindaco Maurizio Oddone, dall’assessore al welfare Rossella Gatti e dall’assessore al turismo, Alessia Zaio, che hanno consegnato loro della documentazione inerente la città e la ‘Piccola Guida di Valenza’ ideata dal Comune.

I visitatori hanno poi avuto un breve incontro con il mondo dell’oreficeria valenzana. La visita è propedeutica ad una seconda, che verrà effettuata prossimamente, per valutare di inserire la città di Valenza nei percorsi di visita al Piemonte dei cittadini elvetici.