Tutto il calcio della provincia in tempo reale

Una serie di sfide avvincenti a tutte le latitudini, a prescindere dalla categoria di appartenenza. E' quasi tutto pronto per un'altra domenica di calcio provinciale che si annuncia ricca di spunti: segui in tempo reale i risultati delle squadre alessandrine, con marcatori e classifiche.

In serie D giocano in trasferta sia Hsl Derthona che Casale: la formazione allenata da Zichella (il tecnico festeggia un anno sulla panchina tortonese) va a Imperia, i ragazzi di Marco Sesia affrontano invece un Pont Donnaz che ha appena cambiato allenatore.

Eccellenza: gara delicata per l'Acqui, desideroso di interrompere l'astinenza da vittorie al cospetto di un Alba Calcio che però è cliente temibile, mentre il Castellazzo è alle prese con un autentico scontro diretto a Torino con il Cbs. Se non è l'ultima chiamata salvezza, poco ci manca.

La giornata di Promozione è invece caratterizzata dai derby: dopo Luese Cristo-Gaviese andata in scena ieri (1-0 il finale, rete di Mocerino), oggi è il turno di Arquatese-Novese, Valenzana Mado-Ovadese e PastorStay-Asca. Tutte partite da tripla.

In Prima Categoria testacoda a Cortemilia per un Felizzano che non può permettersi distrazioni, ma meritano una menzione particolare anche Spinettese-Aurora Canottieri Pizzerie e Capriatese-Tassarolo.

Per quanto riguarda la Seconda Categoria, i campi principali sono nel Tortonese (Viguzzolese-Atletico Acqui e soprattutto Sale-Frugarolese), il Predosa viaggia invece in direzione Cassine.

Chiusura dedicata alla Terza: riposa la Vignolese, possono approfittarne Fortuna Melior, Lerma e Garbagna