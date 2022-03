'La terra dei sogni' al Sociale per il Sabato Pomeriggio in Famiglia

VALENZA - Domani, sabato 5 marzo, riprende la rassegna 'Sabato Pomeriggio in Famiglia', iniziativa per avvicinare i pià giovani e i loro famigliari al Teatro Sociale di Valenza. Alle 16.30 la compagnia Teatro del Buratto porterà in scena lo spettacolo 'La terra dei sogni', adatto alla fascia d'età compresa tra i 4 e gli 8 anni.

Il costo d'ingresso è di 5 euro a persona (dal 4° componente della stessa famiglia solo 3). I biglietti potranno essere acquistati al botteghino dal martedì al venerdì dalle 16 alle 19 e il sabato dalle 10 alle 12.30. Per prenotare contattare l'email biglietteria@valenzateatro.it o i numeri 0131.920154, 324.0838829.