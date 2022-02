Elezioni Avis Valenza: ecco come è andata l'assemblea di ieri

VALENZA - Affluenza record, con 336 votanti (a fronte di circa 750 aventi diritto) ieri per le elezioni per il rinnovo del direttivo, e di conseguenza in via ‘indiretta’ del presidente, dell’Avis Comunale di Valenza.

Faranno parte dell’organo, che proprio in questi giorni dovrà riunirsi per indicare al suo interno il nome della nuova guida dell’importante sodalizio cittadino, Luciana Mamprin (202 preferenze), Gian Luca Barbero (148), Andrea Esposito (129, Alessandro Deangelis (128), Fabrizio Pino (120), Roberto Fava (117), Stefano Gregoriadis (116).

Le operazioni di scrutinio sono proseguite fino a tarda serata. Nonostante l’esito del voto riporti una divisione tra i nomi riconducibili alla presidente uscente, Luciana Mamprin, e il suo vice, Alessandro Deangelis, protagonisti negli ultimi mesi di una querelle che aveva portato all’annullamento delle elezioni che avevano indicato quest’ultimo come presidente, l’auspicio è che dopo quasi un anno possa, in ogni caso, tornare il sereno nell’associazione che si occupa delle donazioni di sangue.