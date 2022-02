Romina Mondello porta "Jackie" sul palco valenzano

VALENZA - È atteso un importante fuori programma al Teatro Sociale di Valenza questo giovedì, 17 febbraio. Alle 21 andrà in scena 'Jackie' lo spettacolo di Romina Mondello per la regia di Emilio Russo. Il testo teatrale di Elfriede Jelinek mette al centro della sua indagine un personaggio controverso e, per molti versi inafferrabile, come Jacqueline Lee Kennedy Onassis.

L'ingresso è di 15 euro a persona. I bligietti potranno essere acquistati presso la biglietteria del teatro dal martedì al venerdì dalle 16 alle 19 e il sabato dalle 10 alle 12.30. Lo spettacolo non fa parte della rassegna Apre 2022.