Ciclista si sente male, inutili i soccorsi

LU MONFERRATO - Claudio Ricaldone, classe 1963, è morto ieri pomeriggio a causa di un malore mentre, in bicicletta, stava percorrendo la strada tra San Salvatore Monferrato e Lu, il suo paese.

Erano circa le 16.30 quando, nei pressi della frazione Borghina, è sceso dalla sella e stava spingendo la bici, perché affaticato, come avrebbe spiegato a un altro ciclista che, vedendolo in difficoltà, si era fermato per soccorrerlo. Improvvisamente, si è accasciato, rendendo vano anche l'intervento di un altro luese che, nel frattempo, è giunto sul posto.

Ricaldone viveva in paese con l'anziana mamma. Suo padre è stato un importante costruttore edile; lui, per anni, ha gestito un'agenzia immobiliare a Mirabello. Sull'accaduto sono ancora in corso le indagini; al momento, non è stata ancora stabilita la data del funerale.

La tragedia ha destato molta commozione a Lu e nei paesi circostanti.