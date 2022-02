Inferno sull'A26: due morti e decine di feriti

SAN SALVATORE - ORE 13.54 - I soccorritori sono ancora al lavoro sull'autostrada A26. I feriti (dieci) sono stati trasferiti negli ospedali di Casale e Alessandria: due sono in codice giallo, mentre altri otto hanno ripotato lievi lesioni (si tratta di codici verdi). Due le persone decedute, viaggiavano sulla stessa auto.

La Polstrada, intanto, sta cercando di ricostruire l'accaduto.

Inferno sull'autostrada A26, in direzione Alessandria, all'altezza della Tubi Gomma Torino, poco prima della galleria di San Salvatore. Trenta i veicoli coinvolti.

Questa mattina due persone (che viaggiavano sulla stessa auto) hanno perso la vita nella serie di tamponamenti. E tanti sono gli automobilisti feriti. I soccorritori sono giunti sul posto a fatica. L'elisoccorso è atterrato in un campo, e i medici si sono mossi a piedi lungo l'autostrada per raggiungere i punti più critici.

Polizia Stradale, 118 e Vigili del Fuoco stanno operando per soccorrere tutte le persone coinvolte, mettere in sicurezza l'area - per quanto possibile in questo momento. Una delle persone decedute sarebbe ancora incastrata sull'auto.

Caos sulla A26: schianti a catena I tamponamenti nei pressi di San Salvatore hanno coinvolto auto e camion

Gli automobilisti sono stati raggruppati in diversi punti proprio per poterli soccorrere.

Il primo schianto si sarebbe verificato per la nebbia intensa, poi, a seguire, tutta la catena di scontri.

"E' terribile, un disastro. Sta succedendo un disastro. Si sente il rumore degli scontri, delle lamiere che si accartocciano. C'è nebbia, non si vede niente": questo il drammatico racconto di chi si è trovato in mezzo all'inferno.

Ora l'autostrada è stata chiusa: per chi arriva da nord l'uscita è quella di Casale sud. Da Casale sud non si può procedere verso Alessandria.

Sul posto sono arrivate ambulanze da Casale, ma partono anche da Alessandria.