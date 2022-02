Caro bollette. Oddone: «Dal Governo una soluzione in tempi rapidi»

VALENZA - Per protestare sul caro bollette, in questi giorni diversi commercianti valenzani spegneranno le luci nelle loro vetrine. Sul tema interviene anche il sindaco Maurizio Oddone: «L’Amministrazione è sensibile alla problematica del notevole rincaro dei costi dell’energia che si riflette fortemente sulle bollette per le attività commerciali e produttive valenzane, alle quali è vicina. Si tratta di un problema che è oggi presente a livello mondiale e tocca anche il Comune. Il caro bollette si farà sentire, pertanto, anche sul nostro bilancio. L’auspicio è che il Governo trovi una soluzione in tempi rapidi».