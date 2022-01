BOZZOLE - La notte scorsa, alle 2 circa, una pattuglia della stazione Carabinieri di Ticineto, composta dal maresciallo Martina Graziano e dal carabiniere Salvatore Salleo, è intervenuta a Bozzole, in Via Vittorio Emanuele, poiché numerosi residenti avevano segnalato alla Centrale Operativa dei carabinieri di Casale la presenza di un cane accasciato nel mezzo della carreggiata stradale che stava abbaiando in modo preoccupante e lamentoso.

Il cane, Doc di 13 anni, è stato subito soccorso dai militari, portato a bordo strada e rifocillato. Dal successivo intervento degli addetti del locale canile si è risaliti al proprietario, che è venuto subito a riprenderlo spiegando che data l'età il cane a volte esce di casa e perde l'orientamento, non riuscendo più a trovare la strada.