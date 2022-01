Il Pd: «Meglio essere utili sciacalli che pecorelle smarrite e incapaci»

VALENZA - Dopo le veementi accuse di Daniele Boccardi, che solo sabato aveva definito 'sciacallaggio politico' l'intervento del Pd di Valenza sui temi della pandemia, i dem della città del gioiello rilanciano.

«Abbiamo taciuto a fronte delle accuse di sciacallaggio lanciate dal Sindaco Oddone dopo il nostro intervento sulle criticità in tema di tamponi, a seguito di richieste provenienti soprattutto dal mondo della scuola. A noi non interessa speculare sui bisogni dei cittadini, ma essere i loro portavoce, a fronte di una totale mancanza di comunicazione istituzionale da parte del sindaco in tema di pandemia - dicono i dem - Ora, però, ci tocca intervenire nuovamente perché chi sta speculando è proprio la Lega di Valenza che, attraverso il suo segretario, nonché capogruppo consiliare, è tornata ad accusare il Pd di sciacallaggio».

Boccardi (Lega): «Dal Pd di Valenza sciacallaggio politico» Il tema le critiche all'amministrazione del sindaco Oddone sulle iniziative a contrasto della pandemia

Continua il Pd: «Restituiamo le accuse ma, diciamo anche che, se per ottenere il risultato tocca sentirsi chiamare sciacalli, ben venga (è prevista domani la prima giornata di attività del nuovo centro tamponi di Valenza ndr). Se la nostra sollecitazione in questo caso ha fatto centro, bene! È sicuramente quello che più ci sta a cuore. Meglio essere utili sciacalli che pecorelle smarrite e incapaci. Noi, e lo evidenziano i fatti, affermiamo convintamente che le nostre critiche si accompagnano sempre a proposte costruttive e, come già verificatosi in più circostanze, (ricordiamo anche la recente problematica in merito alla temporanea chiusura del Centro Dialisi, le problematiche riguardo alle case popolari Atc, ecc.…) ne è dimostrazione il fatto che, solo dopo il nostro intervento, l’Amministrazione Oddone si è mossa e il Sindaco ha finalmente informato la Città su quali fossero le intenzioni in materia di centro tamponi! Sbandierare che l’allora opposizione leghista non sollevò critiche alla gestione della pandemia nei confronti della giunta Barbero, come rivendica il segretario della Lega Boccardi, forse sta proprio a significare che non c’era proprio nulla da criticare. Non Dimentichiamo che quella di allora è stata la fase iniziale della pandemia, quella più difficile, quella in cui il mondo intero si è trovato senza difese e non si parlava ancora né di rimedi, né di vaccini prontamente somministrabili. Chi gestisce ora, invece, è, per ovvie ragioni, indiscutibilmente avvantaggiato dall’esperienza pregressa e dai nuovi strumenti di tutela della salute pubblica. E, comunque, a prescindere dalle veementi e reiterate accuse di sciacallaggio politico al Pd da parte del segretario Boccardi e dalla sua difesa d’ufficio del sindaco, il Gruppo Pd continuerà, quando le circostanze lo richiederanno, a fare proposte costruttive all’amministrazione in carica, soprattutto quando queste sono espressione delle difficoltà e dei bisogni dei cittadini! La Lega se ne faccia una ragione: nessuno, almeno in un regime democratico, può esigere che un’opposizione stia in silenzio per non irritare un sindaco o la sua maggioranza!».

Alla fine, soddisfazione: «Per concludere, e sempre perché quello che ci interessa non sono le polemiche sterili ma la soluzione dei problemi della città, non possiamo che essere contenti che il sindaco abbia dato ascolto al Partito Democratico e aspettiamo, quindi, l’apertura del punto tamponi ad uso scolastico, in attesa dell’estensione a tutta la cittadinanza».