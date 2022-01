I festeggiamenti della Polizia Locale di Valenza per San Sebastiano

VALENZA – Lo scorso venerdì 21 gennaio la Polizia Locale di Valenza ha festeggiato il suo patrono San Sebastiano.

Nella chiesa di San Rocco, dal 1988 sede spirituale del Corpo (al suo interno si trova una statua scolpita e benedetta in occasione del 120° anno di fondazione) è stata celebrata la messa da don Giuseppe Bodrati, alla quale ha preso parte anche il sindaco Maurizio Oddone.

Successivamente, nella sala del consiglio comunale di Palazzo Pellizzari, il comandante Gianluigi Talento ha attribuito gli elogi scritti e gli encomi semplici per il personale che si è distinto in servizio e l’amministrazione, rappresentata dal primo cittadino, ha attribuito un encomio solenne per coloro che hanno svolto il servizio nelle difficili condizioni della prima fase dell’emergenza sanitaria nel periodo marzo-maggio 2020.