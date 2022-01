TORINO - Come previsto anche dal governatore Alberto Cirio, a causa dello sforamento del tetto dei letti occupati sia in terapia intensiva che in reparti ordinari, il Piemonte torna in zona arancione. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha appena firmato una nuova ordinanza.

Ma cosa significa? Le restrizioni sono differenti rispetto al passato e non riguardano chi possiede il super Green pass (vaccinazione o avvenuta guarigione), bensì soltanto i soggetti non vaccinati.

Le attività consentite con Green Pass rafforzato, base o ai non vaccinati

Per chi non ha il certificato verde, gli spostamenti con mezzo proprio verso altri comuni della stessa Regione o verso altre Regioni/P.A. sono consentiti solo per lavoro, necessità, salute o per servizi che non siano disponibili nel proprio comune (ed è necessaria in questi caso l'autocertificazione). Restano consentiti invece gli spostamenti dai comuni con un massimo di 5.000 abitanti, verso altri comuni entro i 30 km, tranne che verso il capoluogo di provincia. È poi vietato l'accesso ai negozi presenti nei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi (tranne alimentari, edicole, librerie, farmacie, tabacchi).

Anche a chi ha il Green Pass base che si ottiene con tampone negativo è vietato l'accesso ai negozi presenti nei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi (eccetto alimentari, edicole, librerie, farmacie, tabacchi), oltre all'effettuazione di corsi di formazione in presenza e alla pratica di sport di contatto all'aperto.