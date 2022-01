"Prigionieri sulla nave a Dubai"

VALENZA - Sarebbero dovuti tornare il primo gennaio in Italia, ma sono in quarantena su una nave attraccata al porto di Dubai, negli Emirati Arabi. Roberto Stocco, 50 anni, e la fidanzata Elisa Ravazzotto di 47, orafi di Valenza, stanno vivendo una sorta di odissea dopo che lui è stato positivo al Covid.

La coppia (con altre 100 persone, circa) è stata trasferita dalla Msc Virtuosa (che poi è ripartita) alla Queen Elizabeth, dove sono isolamento in una cabina di pochi metri quadri, in cui gli oblò non si possono aprire. L'unica concessione: un quarto d'ora di libertà al mattino e altrettanto il pomeriggio "per andare sul ponte a prendere una boccata d'aria". Roberto è in attesa dell'esito di un nuovo tampone. E regna l'incertezza sul ritorno a casa.