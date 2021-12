Viale Dante resta senza acqua

VALENZA - "Dobbiamo per forza fare parte intervento oggi perché ci sono zone con bassa pressione". Gabriella Cressano, direttore di Am+, aggiorna "il caso" relativo alla mancanza di acqua in alcune zone di Valenza, a causa di un guasto provocato dalla rottura di tubature da parte di chi sta posando la fibra ottica.

L'acqua verrà tolta, oggi, venerdì, dalle ore 13.30 in viale Dante, tra via Melgara e viale Santuario. Le attività della zona (bar e ristoranti) sono state avvisate.