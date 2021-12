Sabato al Cinema Sociale con 'Ron. Un amico fuori programma'

VALENZA - Appuntamento anche per questo sabato con il pomeriggio in famiglia al Cinema Sociale di Valenza. In proiezione alle 16.30 il 18 dicembre ci sarà 'Ron. Un amico fuori programma'.

Ingresso a 5€, ma dal 4°componente della stessa famiglia 3€. La biglietteria sarà aperta dal martedì al venerdì dalle 16 alle 19 e il sabato dalle 10 alle 12.30. La prenotazione è sempre consigliata, via e-mail (biglietteria@valenzateatro.it) o telefonicamente (0131.920154 - 324.0838829).

Guarda il trailer qui sotto.