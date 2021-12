Addio a Oscar Ravazzi, l'architetto del basket

ALESSANDRIA - Lutto nel mondo alessandrino dello sport e delle libere professioni. Improvvisamente si è spento, oggi pomeriggio, Oscar Ravazzi, architetto e per oltre trent'anni giocatore sui parquet di tutta la provincia.

Classe 1955, Oscar aveva il suo studio in via XXIV Maggio, che divideva anche con la figlia Federica, anche lei cestista (nel roster di Alessandria in A), fra i sei giovani scelti da Renzo Piano per i progetti del bando periferie.

Ravazzi era specializzato anche in interventi per eliminare le barriere architettoniche.

La pallacanestro è stata la sua passione fin da ragazzo. Con la squadra allievi della Melchionni Alessandria, in cui erano, fra gli altri, anche l'avvocato Piero Monti e Paolo Berta, aveva conquistato le finali interzona a Cremona, nel 1971, battendo, nel concentramento, Junior Casale e due formazioni liguri.

Oggi, dopo il pranzo, come d'abitudine, si è coricato, ma un malore, nel sonno, gli è stato fatale. Lascia la moglie Giovanna Gola, la figlia Federica con il marito e il nipotino Cesare. Non ancora fissati i funerali

"Il mio primo amico"

"Oscar è stato il mio primo amico quando, dal bivio San Michele, con mamma e papà, ci siamo trasferiti in città. Avevo 8 anni, un legame durato quasi 60 anni - racconta Paolo Berta - Indimenticabile quella finale interzona a Cremona: il commendator Piero Melchionni aveva fatto realizzare tute in raso rosso, per tutta la squadra, e noi eravamo tutti molto orgogliosi.

Conservo ancora la foto (sopra): in piedi, insieme al nostro selezionatore Nicola D'Ambrosio, ci siamo Piero Monti, Oscar, Fabrizio Perrone, Maurizio Savoia ed io. Accosciati Fausto Stocco, Ettore Sibille, Gianfranco Pirozzi e Michele Boano.

Oscar ha giocato fino a 40 anni, anche a Casale e Valenza, a buoni livelli. Ad aprile avremmo festeggiato i 50 anni del gruppo '30 aprile', che avevamo fondato in segno di protesta nella data del comizio di Almirante. Oscar è stato, sempre, fra i più attivi organizzatori del Memorial Ernesto Cima e per 30 anni socio e collaboratore dell'associazione Idea".