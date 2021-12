Deangelis: «Il Mauriziano non resti un enorme spazio vuoto senza futuro»

VALENZA - «Da sempre a favore della difesa del presidio ospedaliero di Viale Santuario, il Gruppo Civico ha sempre espresso massima attenzione per proposte quali la Casa della Salute e l'Ospedale di Comunità come soluzioni grazie alle quali fornire un presidio di medicina territoriale continuativo sul territorio». Lo spiegano i civici di Alessandro Deangelis, consigliere comunale e candidato sindaco alle ultime elezioni amministrative di Valenza.

«Dinanzi alla recente polemica tra le parti - afferma lo stesso Alessandro Deangelis - invito la politica alla responsabilità e alla moderazione per affrontare tutti uniti col nuovo anno il tema sanità a Valenza».

«Siamo passati negli anni a 'ricette' non risolutive" - commenta con ottimismo - come il Centro di Assistenza Primario e a più proposta di spacchettamento dei servizi senza una reale visione d'insieme; adesso il fatto di apprendere dalla Regione Piemonte della volontà di obiettivi funzionali non può che rendermi fiducioso nelle premesse ed interessato a fornire il mio contributo, perché i servizi ospedalieri e il punto di primo soccorso possano vedere realmente l'impiego di risorse per essere garantiti e/o resi operativi».

Stoccate, tuttavia, alla diatriba partitica: «I partiti si prendano la propria parte di responsabilità sul passato; nel portare, tuttavia, la voce di Valenza a Torino, l'amministrazione comunale metta sul tavolo anche il destino del Mauriziano perché non resti un enorme spazio vuoto senza futuro».