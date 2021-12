Valenza, Pnrr, ex Mauriziano: buona o cattiva notizia?

VALENZA - «L’obiettivo è arrivare a chiudere la trattativa con la Fondazione Mauriziano entro fine anno (2021 nda), in modo da essere pronti ad avviare i lavori nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza».

Così affermava l’assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi, annunciando, lo scorso luglio, l’intenzione della Regione di acquisire la proprietà dei presidi sanitari di Lanzo e Valenza per potenziare l’offerta sanitaria sul territorio.

Non sarà così. Ieri il consigliere regionale Domenico Ravetti ha infatti comunicato che proprio Icardi, in un'informativa in Commissione Sanità, ha comunicato «Che i fondi del "PNRR-Missione 6 - Salute" previsti a Valenza per una Casa di Comunità e un Ospedale di Comunità non saranno più utilizzati nella struttura dell'ex Mauriziano. La scelta ricadrà su un edificio di nuova costruzione in un'area differente, quindi, con questa comunicazione è da ritenersi superata l'iniziale proposta tecnica dell'Asl di Alessandria».

Una brutta notizia per l'area di centrosinistra, che contesta per l'ennesima volta le parole del sindaco Oddone in campagna elettorale sull'ex Mauriziano, una buona novella per il primo cittadino.

«La comunicazione della Regione Piemonte che i fondi del ‘PNRR-Missione 6 – Salute’ verranno utilizzati per una Casa di Comunità ed un Ospedale di Comunità costituiscono un risultato ampiamente positivo per Valenza - dice Oddone - La Città si troverà ad avere due strutture completamente nuove e costruite a misura con le esigenze sue e del territorio, anziché dover provvedere alla ristrutturazione di una struttura ormai segnata dal tempo quale è l’ex Mauriziano, per la quale si sarebbero dovuti spendere i fondi per l’acquisto e la messa a norma. Questo non è un cambio di direzione, semplicemente quando si era parlato del recupero dell’ex Mauriziano era l’ottobre del 2020 (in realtà lo stesso Icardi ne parlava ancora quest'estate, per la precisione in un comunicato stampa del 29 luglio che trovate qui in forma integrale) e dei fondi del PNRR era nebulosa la destinazione. Tengo a sottolineare che da ottobre dello scorso anno ad oggi tutti gli ambulatori dell’ex Mauriziano sono stati mantenuti in servizio, se ne aggiungeranno altri e verrà potenziata la medicina territoriale come abbiamo sempre chiesto. Ai valenzani dico: meglio, avendone la possibilità, avere una struttura nuova, anzi due, con i fondi PNRR, o sprecare soldi dei contribuenti per un ospedale già datato in partenza?».

Che sia una notizia buona o cattiva sarà il tempo (forse) a dirlo.