I diritti Lgbtqia+ al centro. Sabato c'è l'evento di Spring Up

VALENZA - I temi dell'inclusione e dell'inclusività sono primari nello statuto dell'associazione valenzana Spring Up che, nel ciclo di iniziative People 'n' rights, dopo aver dato spazio alle tematiche delle migrazioni e dei migranti, sabato farà altrettanto con la comunità Lgbtqia+.

L'appuntamento è a partire dalle 18 al Garibaldi Cafè. Fino a tarda serata si alterneranno musica e brani, letture e interventi. A curare l'evento, per Spring Up, sono Annalisa Insinna e Alice Tarzariol. «Uno degli obiettivi principali di questa serata (proseguirà fino a mezzanotte circa) è quello di far parlare direttamente i membri della comunità Lgbtqia+ le cui voci, specialmente in questi mesi di discussione sul ddl Zan, sono state coperte» spiega Annalisa.

Al Garibaldi Cafè è attesa la partecipazione delle associazioni Our voice e Non finisce queer. «A livello locale mancava qualcuno che trattasse queste tematiche» prosegue Annalisa che durante l'evento leggerà brani di Marsha P. Johnson, attivista tra le protagoniste dei moti di Stonewall nel 1969.

Per degustare l'aperitivo è necessaria la prenotazione alla mail springup.valenza@gmail.com, per sedersi all'interno del locale (ingresso libero) è richiesto il Green Pass.