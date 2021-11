La Luese Cristo saluta tutti e se ne va. Nel posticipo delle 18, valido per il campionato di Promozione, la formazione allenata da Roberto Adamo batte 1-0 la Valenzana Mado (gol di Myrta in chiusura di primo tempo) e consolida il primato in classifica, aumentando il vantaggio sul secondo posto, ora a cinque lunghezze. Negli altri due derby di giornata, successi pesanti per Gaviese (2-1 contro PastorStay grazie a La Neve e Lombardi) e Novese, che regola 1-0 l'Ovadese con un rigore dell'eterno Toni Russo. Benissimo l'Asca, corsara in casa del Bacigalupo con Battistella e Ottria, benissimo anche l'Arquatese, con Firpo decisivo.

Rigore di Russo, l'Ovadese ancora sconfitta La Novese si impone con il minimo sforzo contro un'avversaria troppo sterile in avanti

In serie D, luci e ombre per le formazioni della provincia: vince Hsl Derthona, che grazie a Romairone e a Diallo espugna il difficile terreno di Lavagna e avanza ancora in graduatoria, mentre è una giornata tutta da dimenticare per il Casale. La formazione di Sesia si illude con Candido, ma Borgosesia rimonta e completa il sorpasso a tempo scaduto, vincendo 2-1.

Hsl, colpo a Lavagna e secondo posto Romairone - al primo gol in campionato - e Diallo piegano i liguri e lanciano i Leoni

Casale ko al 90' Avanti a Borgosesia con Candido, raggiunto da un autogol e superato da una rete al 45' della ripresa

Eccellenza: fanno festa l'Acqui, 3-0 al San Domenico Savio con Massaro e Bollino trascinatori, ma finalmente arriva anche il momento del Castellazzo, capace di travolgere Lucento con un tennistico 6-2. Di Santo, Cimino, Zunino e Rosset sono i grandi protagonisti di un successo meritatissimo, che rilancia la truppa di Fabio Nobili.

Castellazzo travolgente, Acqui fa tris Mezza dozzina di reti dei biancoverdi al Lucento. Termali avanti nella ripresa sul San Domenico Savio

In Prima Categoria, Felizzano a valanga (5-0) nel derby contro Solero, mentre la Fulvius si arrende tra le mura amiche al cospetto dello Spartak San Damiano. San Giuliano inarrestabile, Capriatese al cardiopalma, punti pesanti pure per Spinettese e Monferrato.

In Seconda prove di fuga per l'Atletico Acqui, 1-0 a Frugarolo nello scontro diretto e divario in graduatoria che aumenta. Colpo del Sale a Quargnento, la Viguzzolese vince il derby piegando a domicilio il Villaromagnano, cade il Predosa a Casalnoceto.

Infine la Terza Categoria, con la Vignolese che supera l'esame Boys e allunga, ma colgono successi preziosi anche la Junior Asca, il Garbagna e Fortuna Melior. Lobbi a forza cinque, ne fa le spese Valmilana.