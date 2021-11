Si rompe una conduttura dell'acqua in via Cavallotti: disagi a Valenza

VALENZA - Quest'oggi il personale della neonata newco per il servizio idrico integrato Am+ è intervenuto a Valenza in via Felice Cavallotti per effettuare la riparazione di una perdita alle condutture.

Durante le operazioni tuttavia la condotta si è rotta improvvisamente. L'episodio ha comportato la necessità di operare al sezionamento della rete per consentire la riparazione. La manovra ha reso indispensabile l'interruzione della fornitura di acqua corrente nelle vicinanze e ha anche causato la diminuzione della pressione in diverse zone della città (nell'area di corso Matteotti, in viale Cellini e non solo). Da Am+ comunicano che entro le 15 la fornitura verrà ripristinata.

L'azienda segnala che potrebbero verificarsi temporanei fenomeni di torbidità dell’acqua o acqua bianca per l’immissione di aria nelle condotte.