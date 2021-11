Il "no" di Valenza alla violenza sulle donne

VALENZA - Buona partecipazione da parte della cittadinanza all'iniziativa 'M'ama non m'ama' in piazza Gramsci a Valenza. L'evento è il primo organizzato in città in vista della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

«Il Comune di Valenza è molto sensibile alla terribile tematica della violenza sulle donne ed è al fianco di tutte le donne valenzane e non per contrastare questa piaga. M’ama non m’ama, l’iniziativa organizzata da un gruppo di ‘Donne Valenzane’ sabato (oggi nda) in piazza Gramsci ha avuto una notevole partecipazione, sono venuti al gazebo il sindaco Maurizio Oddone ed i sindaci di Bassignana, Eleonora Vischi, e di Rivarone, Betty Tinello, a dimostrazione di quanto il problema sia sentito e, purtroppo, attuale» commenta l’assessore alle pari opportunità del Comune di Valenza, Rossella Gatti, in prima linea nel contrasto al fenomeno.

Giovedì 25 sono previste altre iniziative: dall’impianto di filodiffusione installato in corso Garibaldi sarà possibile ascoltare pensieri e considerazioni su questo argomento letti dalle ragazze che frequentano le scuole di danza cittadine alternate a musiche in tema. Nel pomeriggio, sempre in corso Garibaldi, alle ore 17 evento tra musica e danza con la partecipazione del gruppo 'Nuova Sintonia'.

L’assessore alle pari opportunità sarà presente anche alla premiazione dei disegni del concorso di pittura delle studentesse e degli studenti delle terze classi della scuola secondaria di primo grado della scuola Pascoli sul tema che si terrà a Palazzo Valentino dalle ore 18 organizzato dall’ASL Dipartimento patologia delle dipendenze