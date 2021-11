Damiani acquisisce top retailer Floris Coroneo

VALENZA - Importante operazione portata a termine dal gruppo Damiani, che ha acquisito il 100% del top retailer Floris Coroneo.

Dopo l’acquisizione dello scorso settembre delle storiche gioiellerie Zimmitti di Siracusa e ad ottobre di una quota di minoranza di LuisaViaRoma, tramite Florence srl, il Gruppo ha annunciato poco fa questa nuova operazione che riguarda le gioiellerie Floris Coroneo: top retailer italiano, fondato nel 1954, che all’interno dei propri punti vendita di Cagliari e di Porto Cervo distribuisce i più prestigiosi marchi di alta orologeria.

Gli azionisti venditori, che da anni conoscono la famiglia Damiani, continueranno a collaborare con il gruppo Damiani.



«Siamo estremamente lieti di aver finalizzato quest’operazione strategica che da un lato garantirà lo sviluppo ad un’azienda così importante nel nostro settore e dall’altro contribuirà a rafforzare ed espandere la leadership di Rocca (l’unica catena italiana di gioielli e orologi di lusso presente nelle vie più esclusive dello shopping delle principali città d’Italia e negli scali internazionali degli aeroporti) e dei nostri brand a livello nazionale ed internazionale» commenta Giorgio Grassi Damiani, vicepresidente del Gruppo.

«Sono orgoglioso di quest’operazione: a seguito dei complessi mutamenti in atto, per le piccole-medie realtà locali, sarà sempre più complicato affrontare il nuovo panorama economico, finanziario e sociale. Abbiamo scelto la famiglia Damiani che conosciamo e stimiamo da decenni per dare continuità alla nostra realtà fondata nel 1954 dai nostri genitori. Essere supportati da un grande gruppo indipendente e guidato da una famiglia con un importante expertise e finanziariamente stabile renderà la nostra realtà molto più forte e competitiva con vantaggi per tutti gli stakeholder» spiega Ernesto Coroneo.





«Il nostro obiettivo è quello di rafforzarci e consolidarci come un gruppo indipendente nel settore: per questo motivo siamo interessati a realizzare operazioni strategiche con altri player di settore siano essi brand, retailer o produttori d’eccellenza. Siamo certi che queste partnership daranno la possibilità a piccole-medie aziende di affrontare i nuovi mutamenti del settore grazie al supporto di una realtà solida come il Gruppo Damiani: fortemente internazionale e managerializzata, ma che resta umana grazie al diretto coinvolgimento personale della nostra Famiglia» commenta Guido Grassi Damiani (nella foto sopra), presidente del Gruppo.

Il Gruppo Damiani

Il Gruppo Damiani infatti ha la possibilità di esser di supporto ai partner mettendo la propria esperienza ed organizzazione al servizio di retailer, brand o produttori d’eccellenza, con l’ambizione di crescere insieme. In Italia, infatti, il tessuto industriale è ricco di aziende di piccole-medie dimensioni che sono ancora di proprietà delle famiglie fondatrici ma che, a seguito dei mutamenti economici e culturali già in atto da anni, ed ora accelerati dalla pandemia, devono scegliere la strada migliore per continuare ad essere competitive sul mercato.



Il Gruppo Damiani è il più grande gruppo indipendente in Italia nel settore della gioielleria e dell’orologeria di lusso ancora oggi gestito dalla famiglia: questo elemento chiave è un grande punto di forza per lo sviluppo del business perché rende empatico il rapporto con le numerose piccole-medie imprese famigliari del settore e più comprensibili ma anche condivisibili le sfide che queste realtà devono affrontare per essere competitive nel mercato. Lo conferma anche il fatto che Damiani è uno dei pochissimi brand internazionali di gioielleria che distribuisce le proprie collezioni non solo attraverso la propria rete di prestigiose boutique monomarca ma anche attraverso selezionati e prestigiosi retailer.



Nonostante le numerose difficoltà che lo scorso anno hanno colpito molte aziende il gruppo Damiani non ha fermato i propri piani di espansione. Da un lato, Damiani e Salvini hanno rafforzato la propria presenza, in particolare in Asia, attraverso l’apertura di nuovi punti vendita e implementando nuove ed innovative strategie di comunicazione volte ad accrescere la propria brand awareness. Dall’altro, nello stesso periodo, Rocca è diventata category partner della Rinascente di Milano per la distribuzione di gioielli e orologi di alta gamma, ha inaugurato una prestigiosa boutique nella centralissima via Nassa a Lugano e nei prossimi mesi, sono previste la riapertura, dopo una ristrutturazione, della boutique di Bologna, una boutique monomarca Rolex nella prestigiosa Galleria Vittorio Emanuele II e una boutique presso l’aeroporto di Milano Linate.



Il Gruppo Damiani con la sua storia centenaria e forte autorevolezza nel settore dei preziosi, promuove l’eccellenza Italiana attraverso la sinergia di marchi e realtà complementari creati o acquisiti: in aggiunta all’omonimo marchio di alta gioielleria punta d’eccellenza del made in Italy nota in tutto il mondo, il brand Salvini è attivo nella gioielleria contemporanea, Bliss si rivolge ad un pubblico più giovane, Calderoni è lo storico marchio milanese fondato nel 1840 di alta gioielleria oggi Business Unit del gruppo Damiani specializzata nella commercializzazione di diamanti naturali sciolti, Rocca fondata nel 1794 è l’unica catena di gioielleria e orologeria di alta gamma, infine Venini, azienda di Murano (Venezia) rappresenta la più blasonata vetreria artistica le cui opere sono esposte nei più importanti musei del mondo.