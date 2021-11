Sanzionato il responsabile dell'abbandono rifiuti in via Piemonte

VALENZA - La polizia locale di Valenza ha individuato il responsabile dell'abbandono indiscriminato di rifiuti in via Piemonte a Valenza. Dopo le segnalazioni dei cittadini, già nella serata di lunedì sono stati acquisiti elementi sufficienti per applicare una sanzione amministrativa nei confronti del responsabile (per abbandono di rifiuti speciali), che aveva deciso di accatastare sul marciapiede le masserizie dopo aver lasciato un immobile poco distante.