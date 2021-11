'Danza del Mare': la scultura creata da Fondazione Msc con il 'valenzano' Venini

VALENZA - La scultura Danza del Mare è stata creato per la Fondazione MSC in collaborazione con il brand valenzano Venini, uno dei produttori di vetro artistico più prestigiosi al mondo, che quest'anno festeggia il suo 100° anniversario.

Questa opera d'arte simboleggia la dedizione della Fondazione MSC alla protezione e alla promozione dell'ambiente naturale di cui facciamo parte e da cui dipendiamo. Progettata da Monica Guggisberg e Philip Baldwin per MSC Seashore, la scultura è esposta al Centro Fondazione MSC, salendo dal ponte 5 al ponte 8, illuminata da un faretto posto alla base e circondata da una parete a specchio che moltiplica la luce e i colori che da essa emano.

Il Team Venini ha sostenuto lo sviluppo ingegneristico e tecnico di questa colossale installazione di 12 metri di altezza e 3 metri di diametro. Ogni pesce e sfera di vetro è una creazione unica, soffiata e realizzata a mano in ogni sua parte. Più di 190 pesci di tre diversi colori – rosso, giallo e ametista – e tre misure (32, 38 e 42 cm), nuotano in una spirale, raggruppati per colore, ad evocare i colori scintillanti dell'acqua e del mare.

Il design utilizza il magico mezzo del vetro per esprimere la fluidità dei mari e tutto ciò che contengono: animali, vegetali e minerali, coralli, pesci, alghe e ossigeno. L'immensa profondità ed estensione del mare, che copre il 71% della superficie del nostro pianeta, è racchiusa nell'immaginario della scultura, nella sua imponenza e nella densità del suo contenuto, come se fosse il mare stesso, in un prisma svettante di componenti carichi e in movimento.