Valenza celebra i morti e i feriti di Nassiriya

VALENZA - Sabato a Valenza si è svolta la cerimonia di commemorazione della strage di Nassiriya al monumento ai caduti dei giardini di viale Oliva.

A tenere l'orazione ufficiale il sindaco Maurizio Oddone.

Oggi siamo qui per ricordare a 18 anni di distanza il tributo di sangue pagato dalle nostre forze armate in una terra straniera, lontana migliaia di chilometri dalla Patria. Alle 10.40 locali (in Italia sarebbero state le 8.30) un vile attentato di matrice islamica fondamentalista metteva brutalmente fine al cammino terreno di 19 militari italiani e di 8 iracheni a Nassiria.

Questo è stato il più alto, e non l’unico, tributo in vite umane pagato nell’ambito dell’Operazione Antica Babilonia dopo la seconda guerra del Golfo.

In quella città le nostre Forze Armate andarono per un’azione di peacekeeping, aiutando la popolazione e invece trovarono la morte per una bomba assassina.

A dare la vita la vita in missione in terra lontana furono

I morti e i feriti nella strage di Nassiriya

Per l’Arma dei Carabinieri

Massimiliano Bruno, maresciallo aiutante, Medaglia d'Oro di Benemerito della cultura e dell'arte

Giovanni Cavallaro, sottotenente

Giuseppe Coletta, brigadiere

Andrea Filippa, appuntato

Enzo Fregosi, maresciallo luogotenente

Daniele Ghione, maresciallo capo

Horacio Majorana, appuntato

Ivan Ghitti, brigadiere

Domenico Intravaia, vicebrigadiere

Filippo Merlino, sottotenente

Alfio Ragazzi, maresciallo aiutante, Medaglia d'Oro di Benemerito della cultura e dell'arte

Alfonso Trincone, Maresciallo aiutante

I militari dell’Esercito Italiano

Massimo Ficuciello, capitano

Silvio Olla, maresciallo capo

Alessandro Carrisi, primo caporal maggiore

Emanuele Ferraro, caporal maggiore capo scelto

Pietro Petrucci, caporal maggiore

I civili

Marco Beci, cooperatore internazionale

Stefano Rolla, regista

Feriti sopravvissuti

Maresciallo ordinario Riccardo Saccotelli

Carabiniere Scelto Mario Alberto Caldarone

Carabiniere Scelto Matteo Stefanelli

Appuntato Roberto Ramazzotti

Tutti carabinieri di guardia alla Base

Erano invece all'interno della palazzina

Brigadiere Paolo Di Giovanni

Maresciallo Marilena Jacobini

Maresciallo Vittorio De Rasis

Maresciallo Maurizio Lucchesi

Vicebrigadiere Roberto Gigli

Vicebrigadiere Daniele Livieri

Appuntato Scelto Ivan Buia

Appuntato Marco Pinna

Appuntato Antonio Altavilla

Vicebrigadiere Cosimo Visconti

All'interno del cortile della base si trovavano invece:

Caporale Scelto Alessandro Mereu

Caporale Scelto Umile Groccia

Caporale Federico Boi

E parlando di Nassiria non possono non evidenziare che il maggior tributo di sangue è stato quello pagato dall’Arma dei Carabinieri che a migliaia di chilometri, come su tutti il territorio nazionale, dalle Città Metropolitane sino ai piccolissimi comuni nelle aree marginali è sempre un presidio di legalità e di supporto alla popolazione nelle piccole come nelle grandi cose, nel contrasto alla micro-criminaltà, come ai fenomeno malavitosi organizzati e nel contrasto allaMafia, alla ‘Ndrangheta, alla Camorra, alla Stidda, alla Sacra Corona Unita, nel contenimento dell’emergenza sanitaria, nel garantire il rispetto delle Istituzioni democratiche, nell’essere sempre in prima linea nel soccorso alle popolazioni in caso di calamità naturali. L’elenco potrebbe essere ancora lungo.

A loro, come a tutti gli appartenenti alle Forze dell’Ordine ed alle Forze Armate, va il doveroso ringraziamento che rivolgo a nome dell’intera Comunità Valenzana, orgogliosa della loro presenza in Città e del loro lavoro quotidiano.