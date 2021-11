Lilly, la nuova vita (più felice)

VALENZA - Scodinzola felice, probabilmente perché sa che l'attendono giornate ben più felici rispetto alle ultime. Lilly è una cagnolina bianca che, a Valenza, molti avranno visto in circonvallazione Ovest, non lontano dalla sede della Fondazione anziani. Sembrava spaesata, abbandonata al proprio destino. Ecco perché all'associazione "Cuore di zampa", sempre molto attenta alle istanze degli animali, sono arrivate parecchie segnalazioni.

I volontari insieme a quelli dell'associazione "Raccolta alimentare" si stanno adoperando per la povera bestiola, recuperata grazie anche all'intervento di Piero Panzin, ispettore della polizia municipale.

L'aiuto

"La cagnolina - spiegano a 'Cuore di zampa' - ci era stata segnalata da tempo ma, non avendo un rifugio, abbiamo prima dovuto cercare uno stallo e qualcuno che potesse prenderla in carico. Ma soprattutto abbiamo dovuto aspettare l'intervento dei vigili che hanno mediato affinché il proprietario optasse per la cessione di proprietà". E dunque per il bene della povera Lilly.

Cuore di Zampa lancia, a tal proposito, una campagna per sostenere Lilly: chi volesse contribuire può utilizzare il codice Iban IT 59 S 05034 48680 000000005621 (causale: "Per Lilly").