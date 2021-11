VALENZA - Inizierà da lunedì 22 novembre il servizio mensa per gli studenti dei 'moduli' (le cosiddette 27 ore) della Direzione Didattica Valenza, vale a dire gli alunni di Sette Fratelli Cervi e Don Minzoni.

Il problema era stato segnalato già da diverse settimane dalle famiglie dei piccoli, che non potevano far fermare a scuola per il pasto i loro figli nel giorno del rientro pomeridiano come invece avveniva per gli studenti del tempo pieno.

Un problema di ambienti, principalmente, che l'amministrazione (il servizio mensa è una prerogativa del Comune) ha annunciato di aver risolto «dopo la conclusione dei lavori di ristrutturazione di alcune aule attualmente non utilizzate nei plessi scolastici interessati e che sono state destinate a tale scopo».

Circa 70 studenti coinvolti

«Il servizio - spiega la nota diffusa da Palazzo Pellizzari - è rivolto esclusivamente agli alunni che hanno già presentato l'iscrizione al servizio (una settantina in tutto nda). Nuove iscrizioni potranno essere accettate solo nel caso in cui si liberino dei posti attualmente utilizzati».

«Nonostante una situazione non semplice abbiamo lavorato in sinergia e in silenzio per arrivare ad una soluzione concreta, avendo sempre come priorità il bene di bambini e bambine e delle loro famiglie» il commento del sindaco Maurizio Oddone e dell’assessore Alessia Zaio.