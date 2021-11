Tutto il calcio della provincia in tempo reale

La domenica di campionato delle formazioni alessandrine: segui in tempo reale i risultati, i marcatori e le classifiche di un turno che si annuncia ricco di spunti.

In serie D, dopo il successo del Casale di ieri (2-0 contro il Fossano del grande ex, Fabrizio Viassi) oggi tocca al Derthona: Hsl infatti riceve al 'Coppi' il Varese e mister Zichella ha bisogno di riprendere la marcia. Da riscattare c'è lo stop di settimana scorsa a Saluzzo e i 'Leoni' hanno tutte le carte in regola per conquistare il bottino pieno. Per quanto riguarda l'Eccellenza, impegni complicati per Acqui e Castellazzo: i bianchi allenati da Arturo Merlo sfidano il Chisola, mentre la compagine di Fabio Nobili affronta un Centallo che è tradizionalmente cliente temibile. Bomber Di Santo, dopo l'eccellente debutto del turno precedente, non ha intenzione di fermarsi.

CLICCA QUI PER NON PERDERE NEMMENO UN GOL

Capitolo Prima Categoria: i riflettori sono puntati sul 'Penno' di Felizzano, con i padroni di casa che attendono i cugini della Fulvius. Si tratta di una sfida ricca di fascino e di tradizione, andata in scena in passato anche su palcoscenici più importanti, che nello specifico assume grande rilevanza in termini di classifica. In Seconda si rinnova il duello a distanza tra Frugarolese e Atletico Acqui, ma attenzione anche al Libarna, che vuole risalire. Chiusura dedicata alla Terza Categoria: Tiger, Fortuna Melior e Junior Asca sono alle prese con gare importanti, che potrebbero dare un nuovo volto alla graduatoria.