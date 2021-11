Chicco Evani in Comune a Valenza. E c'è anche Altafini

VALENZA - Chicco Evani ha fatto tappa (dopo quella ad Alessandria di questa mattina) anche a Valenza, dove poco fa, nella sala consiliare del Comune, ha incontrato il sindaco Maurizio Oddone, il vice Luca Rossi, il vice presidente del consiglio comunale Guido Capuzzo e il capogruppo della Lega Daniele Boccardi che - insieme al presidente della Valenzana Mado Flavio Tonetto - ha organizzato il breve passaggio del vice di Roberto Mancini nella città dell'oro.

Evani è infatti in viaggio verso Prato dove questa sera presenterà il libro 'Non chiamatemi Bubu' a scopo benefico. A Palazzo Pellizzari anche una leggenda come Josè Altafini, e il monferrino d'adozione ex Juventus Domenico Marocchino. Ad accoglierli anche una delegazione dei rossoblù di patron Tonetto.